السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطارٌ رعديةٌ على منطقة جازان



جيزان 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ للرياح السطحية ، تشمل محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والحرث ، و الداير بني مالك ، والطوال ، والعارضة ، و العيدابي ، وفَيْفا ، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً - بمشيئة الله -.

// انتهى //

14:34ت م

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