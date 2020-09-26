شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مخالفات للتدابير الوقائية لـ"كوفيد 19" بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

حررت أمانة الشرقية 6 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ "كوفيد – 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و "8" مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير "878" موقعاً، بمشاركة "449" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام "146239" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع "7559" طناً من النفايات، وأزالت "4048" متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة "9243" فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

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