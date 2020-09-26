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ضبط 159 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت من القبض على 159 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود بعدد من المواقع في الرياض.
وصرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بالمنطقة واصلت جهودها الميدانية في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود، حيث أسفرت – بفضل الله – تلك الجهود عن القبض على (159) مخالفاً من الجنسية الأثيوبية بعدد من المواقع بمدينة الرياض.
وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.
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