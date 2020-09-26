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النقل تنفذ 39 مشروعًا للطرق في عسير بتكلفة 3 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
تنفذ وزارة النقل حاليًا 39 مشروعًا للطرق في منطقة عسير بأطوال تصل إلى أكثر من 741 كلم وبتكلفة تزيد على 3 مليارات ريال.
وتشير إحصاءات الوزارة إلى أن عسير تنعم حاليًا بأكثر من 6000 كيلومتر من الطرق منها 5127 معبدة، من ضمنها 21 عقبة.
هذا إلى جانب أكثر من 10آلاف كلم من الطرق الترابية، منها 186 عقبة، بالإضافة إلى 40 نفقًا يصل طول بعضها إلى 800 متر.
وأشارت وزارة النقل إلى أنها تعمل على مبادرة تحسين تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء، من خلال تطوير متطلبات وأوصاف التصميم والتنفيذ والصيانة والتشغيل للطرق لرفع كفاءة الأداء وترشيد التكلفة بنسبة تتراوح بين 10-15%.
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