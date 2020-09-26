جدة تتصدر حالات كورونا بـ 49 إصابة ونسبة التعافي تتجاوز 95%

2020-09-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (769) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (316405) حالات.

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (769) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (316405) حالات.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (769) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (316,405) حالات ولله الحمد.

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عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11730) حالة من بينها (1035) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (332790) حالة، توفي منهم (316405) حالات.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (461) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي:

جدة: 49، مكة المكرمة 42، المدينة المنورة 40، الهفوف 29، الرياض 27، حائل 21، المبرز 18، خميس مشيط 18، بلجرشي 17.

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