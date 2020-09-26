فيديو وصور.. رابح صقر بـ شكل جديد في ختام حفلات اليوم الوطني

2020-09-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

في ليلة وطنية حماسية مبهرة شهدتها العاصمة الرياض، اختتم المطرب رابح صقر في صالة مركز الملك فهد الثقافي، حفلات “اليوم الوطني 90” التي أقامتها الهيئة العامة للترفيه وروتانا للصوتيات والمرئيات، وكان جميلا أن “بوصقر ” الذي أطل بلوك جديد، ومن شدة حماسته لهذه السهرة الوطنية ،حفز الجمهور بنفسه من خلال فيديو انتشر قبل الحفل يعلن فيه عن جاهزيته ويدعو الجمهور لمشاهدة الحفل حصرياً على تطبيق “فنBox”.

وكان في استقبال رابح صقر عند وصوله الحفل، سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، ولوحظ كم الإجراءات الاحترازية المتخذة لقواعد السلامة في ظل الظروف الراهنة سواء من جانب رابح أو أبو فواز أو طاقم روتانا حيث كان الجميع يرتدي الكمامات، وبعد ترحاب كبير بنجم الحفل لا سيما وأن رابح سبق أن صرح لتطبيق “فنBox” أنه غاب عن المملكة تسعة أشهر، لذلك جاءت حفاوة الاستقبال بحجم الغياب.

ثم توجه رابح وسالم الهندي إلى ركن الإعلام فتحدث الصقر عن مشاعره في هذه الليلة الوطنية متوجهاً بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي، متمنياً لبلاده دوام التقدم والازدهار والأمن والأمان.

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وكشف رابح أن ألبومه بات جاهزاً وسيجتمع قريباً مع أ. سالم الهندي كي يضعا الخطة التسويقية للألبوم وموعد صدوره، بعدها توجه الصقر الرابح للمسرح وبدأ حفله بأجمل أغانيه سواء الوطنية وأحدثها “معاهدينك”، وغيرها من التي اشتهر له.

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