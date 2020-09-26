السعودية | الصحة السعودية: نسبة التعافي من كورونا تتجاوز 95%

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: نسبة التعافي من كورونا تتجاوز 95% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت.

وأشارت الوزارة في بيان صادر، اليوم، إلى تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، وتماثل 769 حالة للشفاء من كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، الخميس، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4599 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم إلى تسجيل 498 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 331857 حالة.

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ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1007 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 314793 حالة.

الرعاية الطبية

وكانت وزارة الصحة في السعودية، قد أعلنت الثلاثاء، تسجيل 552 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 330798 حالة، من بينها 13572 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1121 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 552 حالة منها 41% إناث، و59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 87%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 4542 حالة، بإضافة 30 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء 48367 فحصاً مخبرياً جديداً، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

إلى ذلك، دعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يجب على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.