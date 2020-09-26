شكرا لقرائتكم في قبضة رجال الأمن.. عصابات سرقة حقائب النساء وسلب المارة وتزييف العملات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-26 في قبضة رجال الأمن.. عصابات سرقة حقائب النساء وسلب المارة وتزييف العملات متابعات الخليج 365 - الرياض تمكنت الجهات الأمنية من القبض على مخالفين وعناصر إجرامية تورطت في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون والأنظمة. Advertisements وضبطت الشرطة مقيمين من الجنسية اليمنية لقيامهما بسرقة الحقائب النسائية من الأسواق باستخدام درجات نارية. كما ضبطت مواطناً ومقيماً يمنياً لقيامهما باستدراج سائقي مركبات الأجرة وسرقة ما بحوزتهم من أموال. كما ألقت الجهات الأمنية القبض على مواطنين ومقيمين آخرين تورطوا في جرائم سطو وسرقة محلات تجارية وسيارات، وتزييف العملات، بجانب ضبط مخالفين آخرين لنظام الإقامة والعمل وأنظمة أمن الحدود.

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في قبضة رجال الأمن.. عصابات سرقة حقائب النساء وسلب المارة وتزييف العملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.