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الزعاق: غداً يتساوى الليل والنهار وتزيد البرودة.. والشتاء القارس بعد 90 يوماً
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية بدء تساوي طول الليل والنهار غداً الأحد .
وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: إن كلاً من الليل والنهار سيكون 12 ساعة وتشرق الشمس وتغرب في نفس الموعد.
وتابع خالد الزعاق “بينما تبدأ ساعات الليل بالزيادة مع قصر النهار بعد 10 أيام وذلك لمدة 90 يوماً “.
وأضاف الزعاق أن برودة الليل ستزيد مع زيادة عدد ساعاته وتنكسر حدة الحرارة بالنهار تدريجياً بحيث نعيش الشتاء القارس بعد 90 يوماً.
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