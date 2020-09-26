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2020-09-26 شاهد.. تصادم مروع بين مركبة وشيول متابعات الخليج 365 - تنومة نجا مواطن من حـادِث تصادم مروع إثر تعرض مركبته للاصطدام بمعدة من نوع “شيول” على طريق وادي الخير شمال ثلوث المنظر. Advertisements وفي التفاصيل، أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة مثبتة بأحد المنازل، مركبة من نوع “يوكن” أثناء سيرها على طريق ثلوث المنظر- تنومة، قبل أن تخرج معدة من نوع “شيول” من طريق جانبي ليقع التصادم. وعلى الفور باشرت شرطة ثلوث المنظر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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