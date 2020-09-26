الإمارات تسجل 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-09-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 90,618 حالة.

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وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بتسجيل وفاتين جديدتين بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوَفَيَات إلى 411 ، مشيرة إلى شفاء 857 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 79,676.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



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