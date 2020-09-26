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الصحة توضح طريقة أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية

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2020-09-26

الصحة توضح طريقة أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت وزارة الصحة طريقة أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أن تطبيق موعد ضروري لحجز موعد لأخذ هذا المصل.

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وأشارت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أنه في حال وجود أي استفسار يمكن الاتصال بالرقم المجاني (937) واختيار الرقم (4).

يذكر أن تطبيق موعد هو خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها.

 

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