2020-09-26

ترامب: كنت أعيش حياة هادئة قبل التعامل مع نانسي المجنونة وجو النائم

متابعات الخليج 365 - متابعة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رموز الحزب الديمقراطي، قائلاً: “كنت أعيش حياة هادئة وسعيدة قبل أن أضطر للتعامل مع نانسي المجنونة وجو النائم”، في إشارة إلى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي أمام حشد من أنصاره: “كنت أتمتع بحياة هادئة وسعيدة وأعيش حياة رائعة.. لكني لا أعرف ماذا حدث فجأة”.

وتابع ترامب موجهاً حديثه لأنصاره من الأمريكيين السود: أنتم تعلمون كيف كانت حياتي لقد قرأتم الكثير عنها أنا متأكد من ذلك.. وفجأة أصبحت أتعامل مع الديمقراطيين وجو النائم ونانسي المجنونة والصين البشعة”.

كما هاجم ترامب الديمقراطيين، قائلا: “نانسي المجنونة عارضت بناء جدار المكسيك لحمايتكم والآن، لا أحد ‏يسمع صوتها”.

واختتم: “الديمقراطيون أغبياء لقد فزت بـ 6 دعاوي قضائية بسبب جنونهم ورفضهم للجدار على حدود المكسيك ولكن لم يوقفني شيء لحماية المواطنين”‏.



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