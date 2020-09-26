، "الحصيني": من الاثنين.. سنودّع "الأربعينات المئوية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - على عدد من المناطق بينها "الرياض والشرقية وتبوك"

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني إنه وبحلول يوم الاثنين المقبل ستنتهي "الأربعينات المئوية" كحرارة عظمى في مناطق الرياض وحائل والقصيم والجوف والشرقية والحدود الشمالية وتبوك ونجران.

وقال "الحصيني": درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين"27" و"19"مئوية.

وأضاف: بالنسبة لمكة والمدينة فيُتوقع أن تتراوح الحرارة العظمى بين بداية الأربعينات ونهاية الثلاثينات.