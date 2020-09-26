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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عدة محافظات حتى 7 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ للرياح السطحية.

وتشمل الحالة محافظات: "أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفَيْفا، وهروب".

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 02:53 PM

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تشمل عدة محافظات حتى 7 مساء

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ للرياح السطحية.

وتشمل الحالة محافظات: "أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفَيْفا، وهروب".

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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، "الأرصاد": أمطار رعدية على جازان ،
المصدر : الخليج 365

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