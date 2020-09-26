تنبيه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها. بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة - لا سمح الله -.

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