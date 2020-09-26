شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تعود إلى الدراسة بعد توقف سنوات لتصبح مهندسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عادت المواطنة ‏"سميرة العطوي"، إلى مقاعد الدراسة بعد توقف دام سنوات، لتتمكن من أن تصبح مهندسة حاسب آلي من جامعة الملك فهد بن سلطان.

وأوضحت المواطنة التي تبلغ من العمر 40 عامًا، أنها توقفت عن الدراسة حينما تزوجت بعمر الـ18 عامًا لتعود لتحقيق أحلامها؛ ليتم ترشيحها من قبل الجامعة لتلتحق بنيوم، بحسب تقرير لقناة "العربية" .

وأكدت المواطنة، أنه تطور وضع المرأة السعودية وأصبح لها إنجازات عديدة وصارت الآن موجودة في كل مجال، مضيفة: "وضع المرأة الآن تطور وأصبح لها إنجازات عديدة".