شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح طريقة أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حددت وزارة الصحة طريقة أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أن تطبيق موعد ضروري لحجز موعد لأخذ هذا المصل. حددت وزارة الصحة طريقة أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أن تطبيق موعد ضروري لحجز موعد لأخذ هذا المصل. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود أى استفسار يمكن الاتصال بالرقم المجاني (937) واختيار الرقم (4). يذكر أن تطبيق موعد هو خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" توضح طريقة أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.