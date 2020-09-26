شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق": بدء تساوي الليل والنهار غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية بدء تساوي طول الليل والنهار غداً الأحد .

وأكد " الزعاق " في فيديو له أن كلاً من الليل والنهار سيكون 12 ساعة وتشرق الشمس وتغرب في نفس الموعد ، بينما تبدأ ساعات الليل بالزيادة مع قصر النهار بعد 10 أيام وذلك لمدة 90 يوم .

وأضاف " الزعاق " أن برودة الليل ستزيد مع زيادة عدد ساعاته وتنكسر حدة الحرارة بالنهار تدريجياً بحيث نعيش الشتاء القارس بعد 90 يوم .