شكرا لمتابعة خبر عن السماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وفق شروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم السبت السماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وفق الشروط والضوابط التالية : 1- أن يكون الاسم العائلي بالعلامة مستخدم في سجل تجاري عمره لا يقل عن 10 سنوات . 2- لا تسجل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في تجارة المنتجات او الخدمات المراد التسجيل عليها . 3- لا تسجل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع ، وفقاً لـ " عكاظ " . 4- أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها . Advertisements 5- اتخاذ مظهر اضافي مميز لاسم العائلة كنسق الخط او الرسم الهندسي او الشكل المكتوب ونحو ذلك . 6- أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع والخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب . 7- إذا كان اسم العائلة منتشر في دولة أخرى يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة . 8- يجب أن يكون مقدم الطلب مستوفي شروط التسجيل النظامية للعلامات التجارية وأن يحمل الاسم العائلي نفسه . 9- تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسم عائلي .

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