أبها والقريات وخميس مشيط في مقدمة المدن الأقل حرارة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أوضح الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم السبت في المملكة . أوضح الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم السبت في المملكة . وسجلت أبها أقل درجات الحرارة بـ 15 .3 درجة مئوية ، تلتها خميس مشيط بـ 16 درجة ثم القريات بـ 18 درجة ونجران بـ 19 درجة . أما مطار الملك خالد الدولي فسجل 22.3 درجة مئوية فجر اليوم ، وسجل مطار الملك فهد بالدمام 26 .2 درجة ، ومطار الملك عبد العزيز الدولي 28.7 درجة ، فيما جات باقي درجات الحرارة وفقاً للجدول المرفق .

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