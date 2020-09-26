"إيجار" ينبه بخطوات هامة لتسهيل عملية النقل إلى مسكن جديد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد برنامج ايجار على أهمية بعض النصائح للمواطنين الذين سينتقلون إلى مساكن جديدة ، لتسهيل عملية النقل وذلك عبر الخطوات التالية : أكد برنامج ايجار على أهمية بعض النصائح للمواطنين الذين سينتقلون إلى مساكن جديدة ، لتسهيل عملية النقل وذلك عبر الخطوات التالية : 1- صنف أغراضك في صناديق منتظمة . 2- انقل الأثاث الثقيل بعد تنظيف المسكن . Advertisements 3- احتفظ بأغراضك الهامة في شنط محكمة الغلق . 4- سلم المكان القديم مثلما استلمته .

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