شكرا لمتابعة خبر عن رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعلن تنحيه عن منصبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اليوم السبت تنحيه عن منصبه .

واعتذر " أديب " عن مهمة تشكيل الحكومة ، وأكد أن التوافق السياسي لتشكيل الحكومة في لبنان لم يعد قائما، وفقاً لـ " العربية " .

وقال في كلمة متلفزة اليوم من قصر بعبدا عقب لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون "مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما وحرصا مني على الوحدة الوطنية فاني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة .