شكرا لمتابعة خبر عن «الخارجية» هي أول وزارة أنشئت بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):تعد أول وزارة أنشئت في المملكة، هي وزارة، الخارجية في عام ١٣٤٩هـ / (١٩٣٠م)؛ حيث تم تعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز نائب الملك في الحجاز وزيراً لها.
وكان قد صدر الأمر الملكي بتحويل اسم مديرية الشؤون الخارجية لوزارة الداخلية وباسناد منصب الوزارة المذكورة إلى الأمير فيصل، وتعيين فؤاد حمزة وكيلًا، وذلك الموافق يوم الثلاثاء 26 رجب لعام 1349 هـ.
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