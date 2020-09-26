شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «التجارة» تدعو للتسجيل في تطبيق «تخفيضات» للتأكد من صحة الخصومات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين المستفيدين لتحميل تطبيق " تخفيضات " للتأكد من صحة العروض والخصومات وقانونية التخفيضات .

وأكد متحدث التجارة أن التطبيق يشمل تخفيضات المحال والمتاجر الإلكترونية وأنه يمكن الإبلاغ تلقائياً عن طريق التطبيق إذا ثبت العكس .

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وقال أن هذه التخفيضات لابد أن تكون نظامية وعادلة ، وأهم شرط لها أخذ تصريح من وزارة التجارة وهو تصريح الكتروني ويتم توضيح نسبة الخصم والسعر قبل وبعد الخصم ، وتوضيح الترخيص وابرازه في مكان واضح أو في متجره الإلكتروني ، وغيرها من الإشتراطات التي تضمن صحة التخفيض ،وفقاً للإخبارية .

وكانت " صدى " قد سلطت الضوء على بعض العروض والخصومات الوهمية في اليوم الوطني التسعين والتي أثارت استياء المستهلكين .

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