شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: استقرار جوي بوجه عام والمناطق الشمالية تودع الأربعينات المئوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه بوجه عام، اليوم السبت، هناك استقرار جوي، لافتًا إلى أنه يؤذن الفجر والظهر والمغرب والعشاء في مكة المكرمة والمدينة المنورة في وقت واحد.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه يستمر التشابه في المغرب والعشاء لعدة أيام؛ مضيفًا أن: " درجة الحرارة الصغرى فجر اليوم في القريات 18 درجة فقط (تنام بدون مكيف، بدون مروحة، وربما بدون فتح للنافذة) " .

‏وتابع: " نستطيع القول أن المناطق الشمالية من السعودية ودعت الأربعينات المئوية حتى أبريل القادم.. وبقي على موسم الأمطار المعتاد في معظم مناطق السعودية نحو 20 يوماً. انخفاض درجة الحرارة خلال الأيام القادمة تدريجي وطفيف " .