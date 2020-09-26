شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تدرس عودة الطلاب للمدارس الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تُقيم وزارة التعليم الأسبوع المقبل مصير العملية التعليمية بين استمرار الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي الافتراضية أو العودة للمدارس .

يأتي ذلك بعد مرور خمس أسابيع من السبعة أسابيع التي قررتها الوزارة للتعليم عن بعد، مع التقييم والرفع بالنتائج للمقام السامي للتوجيه بما يلزم.

وأكدت وزارة التعليم أنها تعمل حالياً مع شركة مايكروسوفت العملاقة لربط منصة مدرستي ببرنامج مايكروسوفت 365 ، مع استمرار طموح "التعليم " في أي وضع لرؤية مختلفة ومستدامة لتغيير ثقافة المجتمع حول التعليم عن بعد، بعد انطلاق منصة " مدرستي " بكفاءات وطنية .

الجدير بالذكر أن المنصة تخدم أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة وأولياء الأمور و525 ألف من شاغلي الوظائف التعليمية .