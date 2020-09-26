شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: قطيع الإخوان يجيرون قولي بقصد الإثارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على تحريف حديث له عن " أصحاب الهوى " من قبل البعض بقصد الإثارة.
وقال آل الشيخ: " الإخوان المفلسين والسروريين الظالمين والحمقى وبعض القطيع يجيرون قولي أصحاب هوى في حديث لي، والمقصود هم، وحرفوه بقصد الاثارة " .
وتابع: " قالو أنني أقصد العلماء الأجلاء ابن باز وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله، وهم أجل وأكرم من أن أقصدهم بأنهم أصحاب هوى وهذا غيرالمقصود، أحببت توضيح ذلك لكل عاقل ".
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