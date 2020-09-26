«حساب المواطن» يوضح كيفية الاستفادة بالدعم حال كون الأم أجنبية

ردًّا على استفسار من أحد المواطنين
أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية الاستفادة بالدعم المقدم من البرنامج، حال وفاة الأب وكون الأم أجنبية.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «بإمكان أكبر (الأبناء) إضافة الأم والأخوة كتابعين، وفي حال كانت الحالة الاجتماعية للأم (أرملة) يتم إرفاق المستند الخاص بالأم (صك حصر الورثة أو صك ولاية أو إثبات احتضان)».
وأضاف البرنامج أنه في حال كون الأم مواطنة (أرملة) فيمكنها إضافة الأبناء كتابعين لها، وإضافة المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم).
ووجه أحد المواطنين استفسار حول كيفية التصرف حال وفاة الأب وكون الأم أجنبية.
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حساب المواطن يحدد حالات الدفع وتفاصيلها
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