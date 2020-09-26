نبه لأتربة على الرياض والساحل الغربي
توقع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الحالة الجوية على مناطق عدة، خلال الساعات القادمة.
وقال الحصيني -عبر حسابه على تويتر- إنه متوقع اليوم السبت هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية، مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط، على الطريق الرابط بين الرياض والشرقية وعلى معظم الساحل الغربي.
وكذلك على أقصى جنوب منطقة الرياض وعلى أجزاء من الشمالية.
وأشار الحصيني إلى أنه متوقع هطول أمطار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ومرتفعات جازان وعسير.
اقرأ أيضًا:
خبير أرصاد ينبه إلى منخفض جوي على المملكة ويُحدد بدايته والمناطق المتأثرة
الأرصاد عن طقس السبت: غيوم بالسماء جزئيًّا وسحب رعدية على منطقتين
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يتوقع خريطة الرياح والأمطار خلال الساعات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.