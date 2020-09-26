«الحصيني» يتوقع خريطة الرياح والأمطار خلال الساعات القادمة

توقع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الحالة الجوية على مناطق عدة، خلال الساعات القادمة.

وقال الحصيني -عبر حسابه على تويتر- إنه متوقع اليوم السبت هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية، مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط، على الطريق الرابط بين الرياض والشرقية وعلى معظم الساحل الغربي.

وكذلك على أقصى جنوب منطقة الرياض وعلى أجزاء من الشمالية.

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وأشار الحصيني إلى أنه متوقع هطول أمطار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ومرتفعات جازان وعسير.



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