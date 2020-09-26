«الصحة» توضح كيفية أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية

ردًّا على استفسار مواطن

أوضحت وزارة الصحة، كيفية أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنه يمكن تحديد موعد عبر تطبيق «موعد». وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكنكم حجز موعد عبر تطبيق (موعد)». مشيرة إلى رابط تطبيق (موعد) كالتالي: وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن الاتصال بالرقم المجاني (937) واختيار الرقم (4) لخدمتك. Advertisements ووجه أحد المواطنين استفسارًا حول وجود حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا والأماكن التي من الممكن أن يأخذ فيها المصل. اقرأ أيضًا: رغم تشابههما.. 4 أعراض تميز فيروس كورونا عن الإنفلونزا الموسمية

«الصحة العالمية» تحذّر من انتشار جديد للإنفلونزا: سيدمر العالم

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