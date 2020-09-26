القيادة تهنئ الرئيس قربان محمدوف بذكرى استقلال تركمانستان

عبر برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. Advertisements كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. اقرأ أيضًا: القيادة تهنئ الرئيس إمام علي رحمان بذكرى استقلال طاجيكستان



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