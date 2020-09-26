«الموارد البشرية» توضح شروط الإعفاء من المقابل المالي لمستقدمي العمالة

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جددّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على ضرورة سريان رخصة العمل والإقامة للحصول على الإعفاء المالي.
جاء ذلك في رد للوزارة عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال يقول: عندي عامل لديه تأشيرة خروج نهائي وإقامته تنتهي بعد أسبوع.. هل يُحسب عليه المقابل المالي إذا انتهت الإقامة؟
وقالت الوزارة: من شروط الإعفاء من المقابل المالي أن تكون رخصة العمل والإقامة ساريتين الصلاحية.. شاكرين لك.
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