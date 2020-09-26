︎ :
.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن المتطلبات إصدار رخصة عربة متجولة تتضمن: صورتان للمركبة: خارجية وداخلية، وصورة الشهادة الصحية.
وتتضمن خطوات التقديم على إصدار رخصة عربة متجولة: سجل الدخول إلى بوابة النفاذ الموحد، واختر خدمات الرخص المهنية، ثم اختيار خدمات رخص العربات المتنقلة، ثم اختر خدمة إصدار رخصة عربة متجولة.
ثم حدد الأمانة والبلدية المطلوبة، وقدم الطلب، وسجل بيانات العربة، واختر المسار المتاح في البلدية، ثم ارفع المرفقات المطلوبة وأرسل الطلب للبلدية، ومن ثم يتم تدقيق بيانات الطلب والمرفقات من قبل البلدية، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
ووفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية، يتم نزول المراقب لمعاينة العربة، ورفع تقرير المعاينة، ثم ارفع موافقات الجهات الحكومية المطلوبة، ثم يتم اعتماد الطلب من البلدية، وإصدار فاتورة سداد، سدد الرسوم، ثم اطبع الرخصة.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات إصدار رخصة عربة متجولة.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.