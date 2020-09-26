“الأحوال المدنية “تحذر من مخالفة” تصوير الهوية الوطنية”

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حذرت الإدارة العامة للأحوال المدنية أمس الجمعة من إعطاء صورة الهوية الوطنية بلا مبرر رسمي .
وأكدت ” الأحوال المدنية ” أن تصوير الهوية الوطنية مخالف وأن النظام يسمح فقط بالإطلاع عليها وتدوين البيانات وإعادتها لحاملها .
وكانت “الأحوال المدنية ” قد نبهت سابقاً بضرورة الإبلاغ فور فقدان الهوية الوطنية لمنع الإحتيال أو وقوع جرائم باسم صاحبها .
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