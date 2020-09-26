العثور على مفقود الليث متوفى بجانب سيارته

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عثر على جثة مفقود الليث الذي يدعى عبدالكريم البركاتي على بعد أمتار من سيارته التي كان يستقلها بقرية عيار شرق محافظة الليث.

وعلى الفور، هرعت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الليث للموقع من أجل مباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الوفاة.

يذكر أن البركاتي البالغ من العمر 27 عامًا خرج من منزل أسرته بقرية عيار شرق الليث مساء الجمعة الماضي بغرض شراء بعض المستلزمات من مركز غميقة إلا أنه لم يعد لمنزله.

وكانت ” صدى ” نشرت خبرا تحت عنوان ” شاب من الليث يختفي في ظروف غامضة بعد خروجه لشراء بعض المستلزمات “.

