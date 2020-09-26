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كشف فنان الجرافيتي بهاء هاشم رحلته في مجال الرسم على الجدران، والذي تحول إلى مصدر رزق بعد الاستفادة منه في مجال صناعة الملابس.
وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية، أن شغفه بفن الجرافيتي بدأ بمقطع فيديو على شبكات الإنترنت، لينطلق بعده في رحلة الرسم على الجدران بإمكانات قليلة في عام 2005.
وقال إن الأدوات المستخدمة في الوقت الحالي باتت أكثر تطورًا، مشيرًا إلى أن الجرافيتي يجب أن يراعي عددا من العوامل..، أبرزها الألوان الصارخة القادرة على جذب الانتباه.
وأشار هاشم إلى أنه استطاع تطوير موهبته في الجرافيتي وتطويعها للعمل بمجالات الموضة وصناعة الملابس، ليتمكن من تحويل شغفه بالرسم على الجدران إلى مصدر رزق له.
كانت هذه تفاصيل خبر جذبه مقطع فيديو قبل 15 عاماً.. هكذا تحول الجرافيتي لمصدر رزق شاب سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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