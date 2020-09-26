“إيجار” ينصح بـ4 خطوات مهمة قبل النقل للسكن الجديد

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نصح برنامج إيجار وهو إحدى المبادرات التابعة لوزارة الإسكان مَن يرغبون في النقل لسكن جديد باتباع 4 خطوات تسهل عملية النقل والتنظيم، منها تصنيف الأغراض في صناديق بفئات منظمة. وأكد البرنامج على نقل الأثاث الثقيل بعد تنظيف السكن مع الاحتفاظ بالأغراض المهمة في شنط محكمة الإغلاق..، مشيراً إلى ضرورة تسليم المكان القديم مثلما تم استلامه من قبل.





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