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أحدهم أسس أول سوبر ماركت في المنطقة العربية.. “التجارة” تستعرض جوانب من مسيرة أبرز تجار المملكة

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سلطت وزارة التجارة الضوء على مسيرة عدد من أبرز تجار المملكة خلال القرن العشرين، مستعرضة جانباً من إنجازاتهم وإسهاماتهم.

وأشارت الوزارة إلى مجالات العمل التي خاضها هؤلاء التجار، ومنها الأقمشة، والأثاث، وقطع غيار السيارات، والأغذية، فضلا عن قيام بعضهم بتأسيس شراكات مع بعض الشركات والمؤسسات العالمية.

ولفتت إلى تأسيس حسين علي رضا أول شركة وطنية تقوم بتجميع السيارات داخل المملكة بأيدٍ سعودية، وتأسيس عبداللطيف علي العيسى أول سوبر ماركت في المنطقة العربية بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية.

كما أوردت بعض التفاصيل عن إسهامات كل من عبداللطيف جميل، ومحمد السعد العجلان، وسعد بن محمد المعجل، ومحمد العلي العبداللطيف، وعبدالعزيز بن عبدالله الموسى، وعبدالعزيز بن سليمان المقيرن.

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