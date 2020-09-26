استشاري يُحدد «مدة مرتقبة» لظهور نتائج التجمعات على أعداد الإصابات بكورونا

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور ثامر الخشان، أن التجمعات كانت مقلقة بشكل واضح، خلال الأيام الماضية، بعد التقارب والزحام بالمخالفة لإجراءات السلامة التي نصحت بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الخشان، لـ «الإخبارية»، أن ظهور تأثير تلك التجمعات، لا يرتبط بتوقيت لحظي، بل يستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لظهور حالات، وقد يكون التأثير بعد 14 يومًا، مشيرًا إلى أن الأرقام قد تكون أكثر بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا.

واستكمل أن تحديد تأثير الفيروس مرتبط بتعامل المجتمع مع الأزمة؛ علمًا بأن الوباء لم ينتهِ رغم أن كثيرين لديهم انطباع بزواله ويرددون: «وداعًا كورونا»، بينما يعتمد ذلك على اللقاح وفاعليته وأمانه، وحِدَّة الفيروس، ومعرفة مدى وجود المناعة المجتمعية من عدمه، كل ذلك سيتضح مع الوقت وتحديد مسار المرض، لافتًا إلى عودة منحنى الإصابات في عدد من الدول إلى الارتفاع؛ ما يدل على موجة ثانية في تلك الدول.