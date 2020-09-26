باللون الأخضر والأعلام.. الداخلية تحتفي باليوم الوطني الـ90

أبرزت الصور الوطنية

احتفت وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها باليوم الوطني الـ90 للمملكة؛ حيث تزيَّن مبناها باللون الأخضر، فيما توشّحت مباني وإدارات القطاعات التابعة لها بالأعلام الخضراء واللوحات والصور الوطنية. كما ازدانت بإضاءات خضراء، واكتست بصور عديدة للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وبصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، احتفاءً باليوم الوطني الـ90 لتوحيد المملكة العربية السعودية، وتطرزت اللافتات الكبيرة على المباني والمداخل الرئيسية بعبارة «همة حتى القمة».

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