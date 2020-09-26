خبير أرصاد ينبه إلى منخفض جوي على المملكة ويُحدد بدايته والمناطق المتأثرة

فرص لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة

نبَّه خبير الأرصاد جابر مغفوري، إلى تعرض المملكة لمنخفض جوي يؤثر على عدد المناطق خلال شهر أكتوبر المقبل. وقال «مغفوري»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «ترصد الخرائط والنماذج الجوية، أول المنخفضات الجوية والنزولات العلوية، فضلًا عن نشاط قوي لمنخفض البحر الأحمر على شمال وشمال غرب المملكة والمناطق الجنوبية الغربية بما فيها القطاع الغربي خلال شهر أكتوبر، والبداية مبكرة جدًّا، وفرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

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