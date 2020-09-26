هل يمكن تحويل «تأشيرة الخروج والعودة» إلى نهائية من خارج المملكة؟.. «الجوازات» توضح

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تأشيرة الخروج والعودة لا يمكن تحويلها إلى خروج نهائي للمستفيد خارج المملكة.

وتلقت المديرية تساؤلًا عبر «تويتر»، من أحد المستفيدين قال فيه: «أنا خارج المملكة العربية السعودية حاليًّا، فهل يمكنني التقدم بطلب خروج نهائي من الكفيل ويمكن للراعي القيام بالخروج النهائي»، فردَّت الجوازات بأن «التعليمات لا تسمح لك بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي المستفيد خارج المملكة».