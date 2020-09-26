

كييف 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

لقي 22 شخصا مصرعهم جراء تحطم طائرة عسكرية طراز "انتونوف ان-16" بشرق أوكرانيا.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن هناك ناجين من الحادث الذي وقع اللية الماضية في مدينة تشوهيف بمنطقة خاركيف.

وأضاف الهيئة أن الطائرة تحطمت لدى اقترابها من مدرج الهبوط لافتة النظر إلى أنه لم يتم بعد تحديد ملابسات الحادث، موضحة أنه كان على متن الطائرة طلاب من الكلية الجوية، التي يعتقد أنها كانت في رحلة تدريبية.

// انتهى //

07:42ت م

0011





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع 22 شخصا جراء تحطم طائرة عسكرية شرق أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.