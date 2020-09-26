السعودية اليوم / تراجع الإصابات المحلية بكورونا في كوريا الجنوبية لأقل عدد منذ 44 يوما



سيئول 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس

وهذا أقل عدد من حالات الإصابة المنقولة محليا منذ 44 يوما في علامة على أن تشديد قواعد التباعد الاجتماعي بدأ يؤتي ثماره. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 23516 حالة في حين زاد عدد الوفيات إلى 399 بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.

// انتهى //

07:37ت م

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سيئول 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا بحلول منتصف ليل الخميس من بينها 49 حالة إصابة محلية معظمهما في سيئول وإقليم جيونجي القريب.وهذا أقل عدد من حالات الإصابة المنقولة محليا منذ 44 يوما في علامة على أن تشديد قواعد التباعد الاجتماعي بدأ يؤتي ثماره. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 23516 حالة في حين زاد عدد الوفيات إلى 399 بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.// انتهى //07:37ت م0010

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