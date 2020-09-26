سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على إعلان الخارجية أنها ستقوم بعملية ترسيم الحدود البحرية مع دولتي (اليونان، ومالطا)، وكيفية حلحلة هذا النزاع ودياً بما يخدم مصلحة الدولة الليبية وجميع الأطراف وذلك وفق القوانين المعترف بها دوليا، مؤكدة أنها ستتواصل مع حكومات هذه الدول للتفاوض ومناقشة الأمر والتوصل إلى حلول نهائية، على أن تكون شفافة وواقعية.

وأشارت إلى تصريحات ممثل مجلس الأعلى الدولة في حوار المغرب عبد السلام الصفراني أن حوار المغرب قد يشهد الأسبوع المقبل توقيع الاتفاق النهائي بين مجلسي النواب والدولة فيما يخص تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بعد إتمام بعض الإجراءات .

وتناولت المظاهرات الغاضبة في عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس بسبب تردى الأوضاع المعيشية وتواصل انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق إلى 36 ساعة متواصلة، مبينة أن شباب سوق الجمعة وزاوية الدهماني أغلقوا الطريق المؤدي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق وطريق الشط احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء.

وتابعت الاشتباكات بين كتيبة الضمان بتاجوراء وكتيبة أسود تاجوراء، مما أدى إلى مقتل عدد من الطرفين و تدمير عدد من ممتلكات المواطنين، منوهة إلى عدم امتثال هؤلاء إلى وقف إطلاق النار مما دفع وزير الدفاع صلاح النمروس لحلهما وتحويل قادتهما إلى التحقيق.

وتطرقت إلى تعبير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ من الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين بالحي السكني تاجوراء في طرابلس، مما أسفر عن إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة وتعريض حياة المدنيين للخطر، داعية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مبينة أن هذه الاشتباكات المسلحة تؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة لضرورة استتباب الأمن في ليبيا.

وبينت صحف ليبيا أن مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا لمناقشة سبل معالجة التدهور «غير المقبول» لأزمة الكهرباء على ضوء الجهود الليبية المبذولة لإعادة فتح قطاع الطاقة.

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