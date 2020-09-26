

برلين 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9452 بعد تسجيل 9 حالات جديدة​​​، فيما تعافي أكثر من 249 ألفا من الفيروس.

// انتهى //

07:12ت م

0008



برلين 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 2507 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 282730.وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9452 بعد تسجيل 9 حالات جديدة​​​، فيما تعافي أكثر من 249 ألفا من الفيروس.// انتهى //07:12ت م0008

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 2507 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.