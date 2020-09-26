شكرا لمتابعة خبر عن الأهالي يحولون شوارع المدينة إلى مرمى نفايات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

وثقت مجموعة من الصور، كمية كبيرة من المخلفات تركها بعض الأهالي في أحد شوارع المدينة المنورة.

وأثارت صور النفايات التي تركها الأهالي غضب واستياء بسبب تلويثهم البيئة بالمخلفات وعدم تكليف أنفسهم تنظيف الموقع قبل مغادرتهم.

يذكر إنه وفقًا للائحة الذوق العام فإن عقوبة رمي المخلفات في غير أماكنها 500 ريال ويتم مضاعفة المبلغ حال تكرار المخالفة.

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