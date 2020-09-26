شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: التدخين منشيء للسرطان وليس مجرد حافز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حذر عالم الأبحاث والمسرطنات فهد الخضيري، من خطورة التدخين بكل أنواعه على حياة المدخنين.

وقال الخضيري: " هل تعلم أن التدخين بكل أنواعه؛ يعتبر منشيء للسرطان وليس فقط حافز أو داعم، وهذا يشمل كل أنواعه:عادي، أو إلكتروني أو تنباك، أو أي نوع " .

وأضاف في رسالته للمدخنين: " لا تنخدع بتسويقه ولا تسوّف في تركه، ولا تتردد في تركه " .