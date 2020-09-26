انخفاض أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين للدولار

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انخفضت أسعار الذهب، أمس الجمعة، محومةً من قاع أكثر من شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ اتجه المستثمرون إلى الدولار للاحتماء من زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا والضبابية بشأن حزمة التحفيز الأمريكية القادمة لدعم الاقتصاد.
وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1864.39 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بانخفاض 0.6 بالمائة إلى 1866.30 دولار للأوقية.
وعلى أساس أسبوعي، فـ أسعار الذهب تراجعت بنحو 4.4 بالمائة حتى الآن، وهي أعلى نسبة في ستة أسابيع على الأقل، إذ يتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل إبريل.
وارتفاع الدولار يزيد تكلفة السلع المسعرة به، مثل الذهب، بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 847.81 دولار، في حين تراجعت الفضة 0.8 بالمائة إلى 23.02 دولار للأوقية. والمعدنان على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 20 مارس.
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